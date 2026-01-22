Kapet i riu në Tiranë, rezultoi i dënuar si tutor

I dënuar për shfrytëzim prostitucioni kapet në Tiranë, 38-vjeçari kishte mbetur me 5 vite burg për të vuajtur
Tiranë – Një person i dënuar për shfrytëzim prostitucioni është arrestuar në kryeqytet, pas një operacioni të zhvilluar në zonën e Liqenit të Thatë. Bëhet fjalë për një 38-vjeçar, i cili ishte shpallur në kërkim dhe i ishte shmangur vuajtjes së dënimit me burg.
Sipas informacioneve zyrtare, 38-vjeçari u kap gjatë operacionit policor të koduar “Dënimi”, i zhvilluar nga Forca e Posaçme Operacionale në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve. Arrestimi u bë pas administrimit të shpejtë të informacioneve operative që tregonin se ai fshihej në zonën e Liqenit të Thatë.
I arrestuari është Rezart Hyskollari, banues në Tiranë. Ai është dënuar nga Gjykata e Durrësit në vitin 2019 me 7 vjet e 6 muaj burgim për veprën penale “Shfrytëzimi i prostitucionit”. Nga ky dënim, 38-vjeçarit i kanë mbetur ende për të vuajtur rreth 5 vite burg.
Pas arrestimit, materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore. Arrestimi i tij i jep fund një periudhe fshehjeje, ndërsa autoritetet theksojnë se puna vijon për kapjen e personave të tjerë në kërkim dhe për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë.
