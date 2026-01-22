Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tragjedi në Portugali! Atak kardiak… 27-vjeçari Nassur Bacem humb jetën në fushë
Transmetuar më 22-01-2026, 14:42

PORTUGALI – Tragjedi gjatë një ndeshjeje të kupës rajonale në Algarve: Nassur Bacem, mbrojtësi i majtë i LGC Moncarapachense (divizioni i katërt), vdiq mbrëmë pasi u rrëzua në fushë në minutën e 27-të të ndeshjes kundër Imortal.

Lojtari 27-vjeçar, ish-lojtar i ekipit të të rinjve të Sporting Braga, pësoi një arrest të papritur kardiak. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të mjekëve nga të dy ekipet dhe shërbimeve të urgjencës, të gjitha përpjekjet për ringjallje ishin të pasuksesshme dhe ai u shpall i vdekur në vendngjarje.

Klubi konfirmoi lajmin në një deklaratë zemërthyes, duke bërë thirrje për unitet në këtë kohë "trishtimi të thellë".

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...