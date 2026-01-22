Tragjedi në Portugali! Atak kardiak… 27-vjeçari Nassur Bacem humb jetën në fushë

PORTUGALI – Tragjedi gjatë një ndeshjeje të kupës rajonale në Algarve: Nassur Bacem, mbrojtësi i majtë i LGC Moncarapachense (divizioni i katërt), vdiq mbrëmë pasi u rrëzua në fushë në minutën e 27-të të ndeshjes kundër Imortal.
Lojtari 27-vjeçar, ish-lojtar i ekipit të të rinjve të Sporting Braga, pësoi një arrest të papritur kardiak. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të mjekëve nga të dy ekipet dhe shërbimeve të urgjencës, të gjitha përpjekjet për ringjallje ishin të pasuksesshme dhe ai u shpall i vdekur në vendngjarje.
Klubi konfirmoi lajmin në një deklaratë zemërthyes, duke bërë thirrje për unitet në këtë kohë "trishtimi të thellë".
