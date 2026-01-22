Shtëpi publike të fshehura në zemër të Tiranës, ja çfarë zbuloi policia

Në Tiranë janë zbuluar raste të ushtrimit të prostitucionit në apartamente të marra me qira, të kthyer në shtëpi publike të mirëorganizuara, në disa nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit.
Hetimet kanë nxjerrë në pah se kjo veprimtari zhvillohej në mënyrë të vazhdueshme në banesa të zakonshme, të cilat shërbenin si ambiente për ofrimin e shërbimeve seksuale.
Apartamentet ndodheshin në rrugët “Ibrahim Rugova”, “Hoxha Tahsim” dhe “Myslym Shyri”, zona të njohura dhe të banuara, çka tregon se aktiviteti kryhej në mënyrë të kamufluar, pa rënë në sy të publikut.
Në këto banesa ushtronin prostitucion shtetase të huaja dhe shqiptare, ndërsa një shtetas i huaj dyshohet se i shfrytëzonte për përfitim financiar.
Sipas të dhënave hetimore, apartamentet funksiononin si shtëpi publike, ku klientët frekuentonin ambientet kundrejt pagesave, ndërsa të ardhurat përdoreshin për përfitim personal dhe të organizuar.
Gjatë kontrolleve janë gjetur dhe sekuestruar shuma parash të dyshuara të përfituara nga prostitucioni, si edhe pajisje celulare që dyshohet se përdoreshin për komunikim me klientët.
Rasti hedh dritë mbi praninë e prostitucionit të organizuar në kryeqytet, të zhvilluar në kushte të fshehta brenda banesave të zakonshme, duke e kthyer fenomenin në një problem shqetësues për sigurinë dhe rendin publik.
Hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë dhe për të zbardhur plotësisht rrjetin që qëndron pas këtyre shtëpive publike në Tiranë.
Ja çfarë thotë policia
Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Network”
Zbulohen 3 apartamente me qira, në të cilat ushtrohej prostitucion, në rrugët “Ibrahim Rugova”, “Hoxha Tahsim” dhe “Myslym Shyri”.
Vihen në pranga 3 shtetaset kolumbiane dhe procedohen penalisht 2 shtetaset shqiptare, që ushtronin prostitucionin.
Vihet në pranga 1 shtetas spanjoll që shfrytëzonte 3 shtetaset kolumbiane, për këtë veprimtari kriminale.
Sekuestrohet një shumë parash, e dyshuar e përfituar nga prostitucioni, dhe disa celularë.
Si rezultat i punës intensive të kryer nga Seksioni për Hetimin e Trafiqeve, për evidentimin dhe goditjen e rasteve të prostitucionit, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, u organizua dhe u finalizua operacioni i koduar “Network”, që goditi 3 raste të kësaj veprimtarie kriminale. Në vijim të veprimeve për këto raste u arrestuan:
-shtetaset kolumbiane M. L., 21 vjeçe, V. Y., 25 vjeçe dhe L. D., 35 vjeçe, pasi dyshohet se ushtronin prostitucion në një apartament që e kishin marrë me qira, në rrugën “Ibrahim Rugova”;
-shtetasi spanjoll J. D., 26 vjeç, pasi dyshohet se shfrytëzonte këto shtetase, për këtë veprimtari kriminale.
Gjithashtu, u referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetaset shtetaset V. O., 34 vjeçe dhe S. Sh., 24 vjeçe, pasi ushtronin prostitucion, në dy apartamente që i kishin marrë me qira, njëri në rrugën “Hoxha Tahsim”, tjetri në rrugën “Myslym Shyri”.
Në drejtimin e Prokurorisë, vijon puna për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale, të shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këto raste.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
