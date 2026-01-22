Foto-lajm: Rama dhe Balluku sot në Kuvend

TIRANË – Në seancën e sotme të Kuvendit ka marrë pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Ai mbërriti pas fillimit të seancës për votimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen e Shqipërisë në Bordin e Paqes.
Fotot e seancës kapin momente nga qëndrimi i Ramës pranë zv.kryeministres Belinda Balluku, e cila aktualisht po hetohet nga SPAK.
Në të njëjtën kohë, në Gjykatën Kushtetuese po zhvillohet seanca plenare publike lidhur me kërkesën e Kryeministrit Rama mbi çështjen e pezullimit të Ballukut nga detyra.
