Rama ironizon Opozitën: “Prej 12 vitesh silleni si Romeo të dëshpëruar pas një Zhuljete”

Tiranë, 22 janar 2026
Kryeministri Edi Rama ka ironizuar ashpër opozitën, duke e akuzuar se prej më shumë se një dekade ushqen pritshmëri të rreme dhe narrativa të pabazuara për rikthimin në pushtet.
Gjatë deklaratës së tij, Rama u shpreh se opozita ka ndërtuar për muaj me radhë skenarë sipas të cilëve Shtetet e Bashkuara do të ndërhynin për ta larguar atë nga posti i kryeministrit, duke i cilësuar këto pretendime si iluzione politike pa asnjë bazë reale.
Ai përmendi edhe festimet e opozitës për zhvillime ndërkombëtare, të cilat sipas tij u paraqitën si “prova gjenerale” për marrjen e zyrës së kryeministrisë, një objektiv që Rama tha se është kthyer në fiksim prej 12 vitesh.
Në vijim, kreu i qeverisë përdori një metaforë ironike, duke deklaruar se opozita sillet “si qindra Romeo të dëshpëruar për një Zhulietë të vetme”, duke nënvizuar se sipas tij, kjo përpjekje e gjatë nuk ka prodhuar rezultatet e pretenduara.
Rama theksoi gjithashtu se nuk do të kishte kurrë një skenar ku ushtria amerikane do të përfshihej në zhvillimet politike të brendshme të Shqipërisë, duke e mbyllur deklaratën me tone sarkastike për pretendimet e kundërshtarëve politikë.
