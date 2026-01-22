Bardhi: Rama duhej të ishte në Davos për nënshkrimin e Bordit të Paqes, por nuk e pranuan

TIRANË – Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ngriti në Kuvend pikëpyetje ligjore dhe kushtetuese lidhur me procedurën e ratifikimit të marrëveshjes për Bordin e Paqes, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për mungesë transparence dhe shmangie nga procedurat kushtetuese.
Gjatë fjalës së tij, Bardhi deklaroi se, sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion të deputetëve, Presidenti i Republikës ka autorizuar kryeministrin për të nënshkruar marrëveshjen, pas miratimit në parim nga Këshilli i Ministrave. Megjithatë, sipas tij, në dosjen e paraqitur në Kuvend mungon firma e kreut të qeverisë, çka, sipas opozitës, e bën procesin e ratifikimit parlamentar të pakuptimtë nga pikëpamja juridike.
Bardhi theksoi se Kuvendi mund të hyjë në procedurë ratifikimi vetëm pasi marrëveshja të jetë nënshkruar nga kryeministri, i autorizuar për këtë qëllim nga Presidenti i Republikës. Ai shtoi se marrëveshja është nënshkruar në Davos nga Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, si dhe nga vendet e tjera themeluese, në prani të presidentit amerikan Donald Trump.
Në këtë kontekst, Bardhi ngriti pyetjen se përse kryeministri Rama nuk ishte i pranishëm në Davos për nënshkrimin e marrëveshjes dhe mbi çfarë baze ligjore Kuvendi po vijon procedurën e ratifikimit. Sipas tij, mungesa e firmës së kryeministrit përbën një problem thelbësor kushtetues dhe ligjor për vlefshmërinë e procesit.
