Mungoi në Davos / Rama nga Kuvendi: Mes ftesës së Trump dhe Ivanka Trump, zgjodha të mikpres vajzën në Shqipëri

Tiranë, 22 janar 2026
Kryeministri Edi Rama ka shpjeguar në Kuvend arsyen e mungesës së tij në Davos, ku pritej të ishte i pranishëm për nënshkrimin e pjesëmarrjes në të ashtuquajturin “Bordi i Paqes”.
Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se përballë dy ftesave – një nga ish-presidenti amerikan Donald Trump dhe tjetra nga vajza e tij, Ivanka Trump – ai kishte zgjedhur të qëndronte në Shqipëri për të mikpritur Ivankën.
“Duhet të bëja një zgjedhje: t’i përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën në Shqipëri, dhe zgjodha vajzën,” deklaroi Kryeministri nga foltorja e Kuvendit.
Në vijim të fjalës, Rama u ndal edhe te zhvillimet politike dhe raportet ndërkombëtare, duke përmendur rolin e Shqipërisë në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Ai theksoi se priste një qëndrim më të qartë pro-amerikan nga opozita, duke kritikuar atë që e cilësoi si mospërputhje mes deklarimeve dhe veprimeve konkrete.
Deklaratat e Kryeministrit vijnë në një moment kur zhvillimet ndërkombëtare dhe roli i Shqipërisë në nisma diplomatike globale janë në fokus të debatit politik dhe publik.
