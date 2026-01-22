Bordi i Paqes! Vjosa Osmani në skenë me Trump e liderë të tjerë botërorë

ZVICËR – Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të Bordit të Paqes, ku u shfaq në skenë së bashku me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe liderë të tjerë botërorë.
Kosova ka pranuar të jetë anëtare themeluese e Bordit të Paqes për Gazën. Presidentja Osmani deklaroi se e ka pranuar me krenari ftesën personale të presidentit Trump për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë nismë ndërkombëtare.
Ajo theksoi se Kosova, pavarësisht madhësisë, është e gatshme të japë një kontribut të rëndësishëm në realizimin e objektivave të Bordit, duke shtuar se është në komunikim të ngushtë me Shtëpinë e Bardhë për të siguruar një angazhim konkret dhe domethënës.
Bordi i Paqes synon promovimin e stabilitetit dhe paqes së qëndrueshme në zonat e prekura nga konflikti, përfshirë Gazën. Nisma mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përfshin pjesëmarrjen e disa vendeve si anëtare themeluese.
