Urdhri i Ramës, PS i heq opozitës të drejtën e vetos, vendos të vazhdojë e vetme me reformën territoriale

Komisioni për Reformën Territoriale ndryshon rregullat e funksionimit. Vendimi i komisionit shënon një pikë kthese në procesin e reformës territoriale. Ai mund të zhbllokojë punën institucionale, por rrezikon të prodhojë një reformë pa konsensus, duke e bërë më të vështirë zbatimin e saj në praktikë
Komisioni i posaçëm për reformën territoriale është mbledhur dhe ka vendosur t’i propozojë seancës plenare një ndryshim në projektvendimin për mënyrën e funksionimit të tij duke i ndrydhur kështu gjithnjë e më shumë hapësirat e opozitës.
Sipas propozimit të miratuar, bëhet heqja e paritetit të numrave në përfaqësimin politik si dhe e së drejtës së vetos. Mazhoranca pretendon se ky ndryshim synon të zhbllokojë veprimtarinë e komisionit, e cila kishte mbetur pezull për shkak të bojkotit të opozitës.
Vendimi vjen pas propozimit të kryeministrit në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku u kërkua ndryshimi i mënyrës së funksionimit të komisionit bipartizan.
Opozita nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar mbi këtë vendimmarrje, ndërsa pritet që diskutimi të vijojë në seancën plenare të Kuvendit.
NOA Analizë: Ndryshimet në komisionin e reformës territoriale dhe pasojat e mundshme
Komisioni i posaçëm për reformën territoriale ka vendosur të ndryshojë mënyrën e funksionimit të tij, duke propozuar heqjen e paritetit politik dhe të drejtës së vetos. Ky hap, sipas mazhorancës, synon të zhbllokojë punën e komisionit, e cila kishte mbetur pezull për shkak të bojkotit të opozitës. Opozita e sheh si një përpjekje të re për ta mbytur zërin e saj.
Çfarë nënkupton vendimi
– Heqja e paritetit politik: Deri tani, komisioni kishte një përfaqësim të barabartë mes mazhorancës dhe opozitës. Me ndryshimin e propozuar, balanca politike brenda komisionit pritet të ndryshojë, duke i dhënë mazhorancës më shumë hapësirë për vendimmarrje.
– Heqja e vetos: Opozita nuk do të ketë më mundësinë të bllokojë vendimet e komisionit, çka i hap rrugë miratimit të propozimeve edhe pa konsensus politik.
Argumentet e mazhorancës
Mazhoranca e sheh këtë si një mënyrë për të shmangur ngërçin institucional dhe për të ecur përpara me procesin e reformës territoriale. Sipas saj, bojkoti i opozitës ka penguar diskutimet dhe ka vonuar afatet e punës.
Pasojat e mundshme
– Për procesin e reformës: Ndryshimet mund të përshpejtojnë hartimin e propozimeve për ndarjen e re territoriale, por rrezikojnë të prodhojnë një reformë të njëanshme, pa dakordësi politike.
– Për klimën politike: Opozita mund ta interpretojë këtë vendim si përjashtim nga procesi, duke thelluar përplasjet politike dhe duke ulur legjitimitetin e reformës.
– Për Kuvendin: Debati pritet të zhvendoset në seancën plenare, ku opozita mund të kundërshtojë fort, ndërsa mazhoranca do të mbrojë vendimin si domosdoshmëri për ecurinë e komisionit. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd