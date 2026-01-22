Vdekje e dhimbshme e një vajze të re në Tiranë

Ngjarje e rëndë në Tiranë: 30-vjeçarja humb jetën pas rënies nga pallati
Një ngjarje tragjike është regjistruar në rrugën “Ilia Dilo Shepëri”, ku një grua 30-vjeçare ka humbur jetën.
Sipas burimeve zyrtare të policisë, dyshohet se e reja është vetëhedhur nga kati i tretë i një pallati. Familjarët e saj kanë deklaruar se ajo vuante prej kohësh nga depresioni.
Në njoftimin e policisë thuhet: “Dyshohet se është vetëhedhur nga kati i tretë i një pallati në rrugën ‘Ilia Dilo Sheperi’, shtetasja E. Sh., 30 vjeçe, e cila si pasojë ka humbur jetën. Familjarët e saj kanë deklaruar se vuante nga depresioni.”
Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.
