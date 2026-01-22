Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shqipëria në Bordin e Paqes, PD: Të hiqet emri i Ramës nga marrëveshja, ta përfaqësojë Presidenti
Transmetuar më 22-01-2026, 11:36

Partia Demokratike ka votuar pro marrëveshjes së pranimit të Shqipërisë në Kartën e Bordit të Paqes, por ka propozuar një amendament për të ndryshuar mënyrën e përfaqësimit në këtë organizatë.

Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, ka deklaruar se “Republika e Shqipërisë në organizata ndërkombëtare përfaqësohet nga institucione, dhe jo nga individë”.

Sipas PD-së, në dokumentet e ratifikimit duhet të përmendet institucioni, jo emri i një personi, pasi kjo është e paprecedent në historinë e Shqipërisë dhe të së drejtës ndërkombëtare.

Amendamentet e propozuara nga PD:

1. Ndryshimi i titullit të projektligjit Titulli të riformulohet në:

“Për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë, në Kartën e Bordit të Paqes”.

2. Ndryshimi i Nenit 1 Teksti i nenit 1 të ndryshojë në:

“Ratifikimi i marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë, në Kartën e Bordit të Paqes, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij”.

3. Shtimi i një neni të ri (Neni 2) PD propozon që Shqipëria të përfaqësohet në Bordin e Paqes nga:

Presidenti i Republikës, ose Kryeministri me autorizim të Presidentit, në përputhje me kompetencat kushtetuese dhe legjislacionin në fuqi.

republika-e-shoiperise-1769075711

