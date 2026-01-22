Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gabim i mjekëve, 20-vjeçari humb jetën nga infeksioni i rrezikshëm që nisi si dhimbje fyti
Transmetuar më 22-01-2026, 11:28

Një futbollist amator 20-vjeçar në Angli ka humbur jetën si pasojë e një infeksioni të rëndë, pas disa gabimeve në diagnozë nga mjekët. Luke Abrahams, nga East Hunsbury në Northampton, ndërroi jetë në Spitalin e Përgjithshëm të Northampton, si pasojë e sepsis dhe fasciitit nekrotizues.

Disa ditë para vdekjes, ai ishte ankuar për dhimbje fyti dhe kishte vizituar mjekun e familjes, i cili i përshkroi antibiotikë për tonsilit (inflamacion të bajameve). Megjithatë, gjendja e tij u përkeqësua shpejt.

Abrahams filloi të kishte vështirësi në lëvizje dhe dhimbje të forta në këmbë. Në këtë fazë, mjekët e diagnostikuan gabim si shtatëzani të nervit shiatik, duke mos vlerësuar si duhet rrezikun e një infeksioni më të thellë.

Familjarët kërkuan ndihmë në emergjencë, por ekipet e ambulancës vendosën se ai nuk kishte nevojë për shtrim spitalor. Dy ditë më vonë, ai u dërgua me urgjencë në spital, por ndërroi jetë një ditë më pas.

