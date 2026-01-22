Gabim i mjekëve, 20-vjeçari humb jetën nga infeksioni i rrezikshëm që nisi si dhimbje fyti

Një futbollist amator 20-vjeçar në Angli ka humbur jetën si pasojë e një infeksioni të rëndë, pas disa gabimeve në diagnozë nga mjekët. Luke Abrahams, nga East Hunsbury në Northampton, ndërroi jetë në Spitalin e Përgjithshëm të Northampton, si pasojë e sepsis dhe fasciitit nekrotizues.
Disa ditë para vdekjes, ai ishte ankuar për dhimbje fyti dhe kishte vizituar mjekun e familjes, i cili i përshkroi antibiotikë për tonsilit (inflamacion të bajameve). Megjithatë, gjendja e tij u përkeqësua shpejt.
Abrahams filloi të kishte vështirësi në lëvizje dhe dhimbje të forta në këmbë. Në këtë fazë, mjekët e diagnostikuan gabim si shtatëzani të nervit shiatik, duke mos vlerësuar si duhet rrezikun e një infeksioni më të thellë.
Familjarët kërkuan ndihmë në emergjencë, por ekipet e ambulancës vendosën se ai nuk kishte nevojë për shtrim spitalor. Dy ditë më vonë, ai u dërgua me urgjencë në spital, por ndërroi jetë një ditë më pas.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd