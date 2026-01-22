Renditja e Champions League, një javë para fundit të fazës së ligës: ja skuadrat e kualifikuara

Francë, 22 janar 2026 – Me vetëm një javë të mbetur nga përfundimi i fazës së ligës në Ligën e Kampionëve, gara për kualifikim mbetet e hapur në disa fronte. PSG kontrollon ende fatin e vet për të përfunduar mes tetë skuadrave të para, pozicion që garanton kualifikim direkt për në raundin e 1/8-ve.
Fillimisht e treta përpara javës së 7-të, skuadra pariziene humbi tri pozicione pas disfatës ndaj Sporting Lisbonës të martën në mbrëmje. Aktualisht, PSG renditet në vendin e 6-të, çka i siguron një biletë direkte për fazën me eliminim, edhe pse dy vendet e para janë matematikisht të paarritshme. Megjithatë, parizienët ende mund të synojnë podiumin.
Ndërkohë, Marseja dhe Monaco ndodhen në një situatë më delikate. Pas humbjes së Marsejës në “Vélodrome” ndaj Liverpoolit dhe disfatës së thellë të Monacos kundër Real Madridit, të dyja skuadrat franceze pozicionohen aktualisht në zonën e play-off-it.
E renditur përkatësisht në vendet 19 dhe 21, Marseja dhe Monaco janë praktikisht të kualifikuara për fazën play-off, por do të duhet të fitojnë në javën e fundit për të shmangur rënien jashtë 24 vendeve të para, që do të sillte eliminimin nga faza e ligës.
Renditja e Ligës së Kampionëve pas javës së 7-të
Vendet 1–8 (kualifikim direkt për 1/8):
Arsenal – 21 pikë (+18)
Bayern Munich – 18 pikë (+13)
Real Madrid – 15 pikë (+11)
Liverpool – 15 pikë (+6)
Tottenham – 14 pikë (+8)
PSG – 13 pikë (+10)
Chelsea – 13 pikë (+6)
Barcelona – 13 pikë (+5)
Vendet 9–24 (play-off): 9. Sporting Lisbonë – 13 pikë (+5)10. Manchester City – 13 pikë (+4)11. Atlético Madrid – 13 pikë (+3)12. Atalanta – 13 pikë (+1)13. Inter – 12 pikë (+6)14. Juventus – 12 pikë (+4)15. Borussia Dortmund – 11 pikë16. Galatasaray – 10 pikë (0)17. Qarabağ – 10 pikë (-2)18. Marseille – 9 pikë (0)19. Bayer Leverkusen – 9 pikë (-4)20. Monaco – 9 pikë (-6)21. PSV – 8 pikë (+1)22. Athletic Bilbao – 8 pikë (-4)23. Olympiakos – 8 pikë (-5)
Vendet 25–36 (të eliminuar): 24. Napoli – 8 pikë (-5)25. Kopenhagë – 8 pikë (-6)26. Club Brugge – 7 pikë27. Bodo/Glimt – 6 pikë (-2)28. Benfica – 6 pikë (-4)29. Pafos – 6 pikë (-6)30. Union Saint-Gilloise – 6 pikë (-10)31. Ajax – 6 pikë (-12)32. Eintracht Frankfurt – 4 pikë (-9)33. Slavia Pragë – 3 pikë (-11)34. Villarreal – 1 pikë (-10)35. Kairat Almaty – 1 pikë (-14)
