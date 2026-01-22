Analizë/ Moti për Shqipërinë: si pritet të jenë 10 ditët në vijim. Një ciklon kalon në fundjavë, efekti nuk pritet të jetë i lartë

Shqipëria pritet të përjetojë një përkeqësim të motit pas dy ditësh, si pasojë e formimit dhe forcimit të një qendre të re ciklonare në Mesdheun perëndimor, e cila do të shtrihet gradualisht drejt Ballkanit.
Aktualisht, një sistem ciklonar që prej disa ditësh ka qenë aktiv mbi Italinë jugore, kryesisht në zonën e Sicilisë, është në dobësim dhe po zhvendoset drejt juglindjes, duke u orientuar më shumë drejt Greqisë. Ky sistem nuk pritet të ndikojë drejtpërdrejt territorin shqiptar. Megjithatë, ndërkohë po zhvillohet një tjetër stuhi ciklonare, më e fuqishme, e cila po konsolidohet në Mesdheun perëndimor dhe pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë edhe në Shqipëri.
Deri në fund të javës, vendi do të vijojë të jetë nën kushte relativisht të qëndrueshme atmosferike, me reshje të pakta dhe të izoluara. Temperaturat kanë shënuar rritje të lehtë, duke arritur deri në 15°C në zonat jugperëndimore.
Situata meteorologjike pritet të ndryshojë ndjeshëm nga e diela dhe veçanërisht të hënën, kur sistemi i ri ciklonar do të sjellë vranësira të dendura dhe reshje shiu me intensitet mesatar në të gjithë territorin shqiptar. Ndikimi i këtij sistemi do të ndihet në gjithë rajonin e Ballkanit, ku në disa zona priten reshje shiu, ndërsa në zonat më të brendshme dhe malore të rajonit reshje dëbore.
Në Shqipëri, reshjet do të jenë kryesisht në formë shiu, ndërsa dëbora do të kufizohet vetëm në zonat e thella malore, pasi temperaturat minimale nuk pritet të pësojnë luhatje të mëdha, duke qëndruar rreth zeros ose lehtësisht negative.
Meteorologët bëjnë me dije se pjesa më e madhe e territorit do të përfshihet nga reshje shiu, ndërsa kushtet dimërore më të theksuara do të mbeten të përqendruara në zonat malore.
Prognozë e detajuar për 10 ditët në vijim
Dhjetë ditët në vijim do të karakterizohen nga mot i ndryshueshëm, me alternime vranësirash dhe reshjesh shiu, ndërsa temperaturat do të mbeten brenda normave tipike të dimrit, pa episode ekstreme të të ftohtit apo ngrohtësisë. Qytetarët këshillohen të jenë të përgatitur sidomos gjatë fundjavës dhe fillimit të javës së ardhshme, kur reshjet pritet të jenë më të shpeshta.
Sipas parashikimit 10-ditor, moti në Shqipëri pritet të karakterizohet nga temperatura relativisht të qëndrueshme, ndërsa reshjet e shiut do të jenë të shpeshta, sidomos në disa ditë të caktuara të javës.
🔹 Sot moti paraqitet kryesisht me vranësira dhe mundësi të ulët reshjesh (20%), me temperatura që luhaten rreth 15°C maksimalja dhe 6°C minimalja në Shqipërinë e Mesme.
🔹 E premtja (23 janar) sjell përmirësim të përkohshëm të kushteve atmosferike, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ndërsa temperaturat rriten lehtë deri në 16°C.
🔹 E shtuna (24 janar) shënon një përkeqësim të ndjeshëm të motit, ku probabiliteti i reshjeve arrin deri në 80%, kryesisht në formë shiu. Temperaturat bien pak, duke u ndalur rreth 14°C gjatë ditës.
🔹 E diela (25 janar) mbetet kryesisht me vranësira, por pa reshje të theksuara. Temperaturat shënojnë një rritje të lehtë, me maksimumin që arrin 18°C, duke qenë dita më e ngrohtë e kësaj periudhe.
🔹 E hëna (26 janar) rikthen reshjet me intensitet, sërish me 80% mundësi shiu, ndërsa temperaturat bien ndjeshëm në vlerat 14°C maksimalja dhe 5°C minimalja.
🔹 E marta (27 janar) sjell një tjetër pauzë nga reshjet, me mot më të qëndrueshëm dhe alternime dielli e vranësirash. Temperaturat mbeten në vlera normale për sezonin, rreth 13°C – 5°C.
🔹 Nga e mërkura deri të shtunën (28–31 janar), moti do të mbetet i paqëndrueshëm, me reshje të herëpashershme shiu:
E mërkurë: 20% reshje
E enjte: 70% reshje
E premte: 50% reshje
E shtunë: 40% reshje
Temperaturat gjatë kësaj periudhe do të jenë mjaft të qëndrueshme, me maksimum rreth 14°C dhe minimum që zbret deri në 4°C.
🔹 Kushtet aktuale atmosferike tregojnë erë shumë të lehtë, rreth 2 km/h, kryesisht nga lindja, si dhe lagështi të lartë (72%), çka e bën ndjesinë e motit më të ftohtë, sidomos gjatë orëve të mëngjesit dhe mbrëmjes. /noa.al
