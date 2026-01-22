Tentoi të korruptonte punonjësit e policisë, arrestohet

Durrës, 22 janar 2026 – Një 43-vjeçar është arrestuar në flagrancë nga Policia e Durrësit, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe tentoi të korruptonte punonjësit e Policisë Rrugore për t’i shpëtuar testit të alkoolit.
Sipas njoftimit zyrtar, shërbimet e Sektorit të Policisë Rrugore, gjatë monitorimeve për identifikimin dhe ndëshkimin e shkelësve të Kodit Rrugor, kanë ndaluar një automjet në rrugën “Vllazërimi”, me drejtues shtetasin Xh. S., banues në Durrës.
Gjatë momentit të ndalimit, 43-vjeçari ka tentuar të korruptojë punonjësit e policisë duke u ofruar para, me qëllim shmangien e kryerjes së testit të alkoolit. Pas testimit, rezultoi se ai drejtonte automjetin në gjendje të dehur, me nivel alkooli 0.92 mg/l.
Në përfundim të veprimeve procedurale, policia bëri arrestimin në flagrancë të shtetasit Xh. S. për veprat penale “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” dhe “Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt”.
Materialet hetimore i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.
