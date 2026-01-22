Këmbimi valutor sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 22-01-2026, 08:12
Këtë të enjte, një dollar amerikan do të blihet me 82.1 lekë dhe shitet me 83.1 lekë.
Euro blihet me 96.2 lekë dhe do të shitet me 96.8 lekë.
Franga zvicerane blihet me 103.2 lekë dhe shitet me 104.3lekë.
Paundi britanik blihet me 110 lekë dhe shitet me 111 lekë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd