Sot në Kuvend votohet projektligji për ‘Bordin e Paqes’
Transmetuar më 22-01-2026, 07:40

Mbahet sot seanca e radhës në Kuvend, seancë që nis në orën 10:00.

Për ditën e sotme në rend dite është projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Kryeministri, Edi Rama, në Kartën e Bordit të Paqes”.

Në lidhje me projektligjin do të zhvillohen diskutime dhe pyetje e më pas dhe votimi.

