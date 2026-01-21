Do u japë para dhe tokë, Senegali nderon kampionët e Afrikës

Dakari u shndërrua në një det festimesh pas triumfit historik të Senegalit në Kupën e Afrikës.
Sadio Mané dhe shokët e tij u pritën si heronj të vërtetë, mes mijëra tifozëve që pushtuan rrugët e kryeqytetit për të festuar suksesin e dytë kontinental në historinë e kombëtares, të arritur pas një finaleje dramatike ndaj Marokut.
Atmosfera ishte e jashtëzakonshme jo vetëm falë entuziazmit të tifozëve, por edhe përfshirjes së institucioneve shtetërore. E gjithë qeveria ishte e pranishme në pritjen zyrtare, duke i rezervuar skuadrës një ceremoni të veçantë dhe emocionuese.
Presidenti i Senegalit zyrtarizoi gjithashtu shpërblimet për kampionët e Afrikës përmes një dekreti të posaçëm.
Secili prej futbollistëve do të përfitojë një shpërblim financiar prej 115 mijë eurosh, si edhe një truall prej 1.500 metrash katrorë në një nga zonat më të njohura dhe të kërkuara të vendit.
Një trajtim i ngjashëm u është rezervuar edhe anëtarëve të Federatës së Futbollit, duke konfirmuar vlerësimin maksimal të shtetit për arritjen historike që ka bashkuar të gjithë kombin senegalez.
