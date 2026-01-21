Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
JO Bordit të Paqes të Trumpit nga shumica e vendeve të BE. Refuzohet ftesa e kushtueshme e Presidentit amerikan
Transmetuar më 21-01-2026, 21:23

Pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian kanë refuzuar ftesën e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për t’u bashkuar me të ashtuquajturin Këshill i Paqes për Gazën, duke e konsideruar iniciativën si problematike dhe tepër të kushtueshme.

Sipas Financial Times që citon noa.al, në Evropë ekziston shqetësimi se kjo nismë synon të anashkalojë rolin e Kombeve të Bashkuara në proceset ndërkombëtare të paqes dhe ndërmjetësimit.

Një tjetër faktor që ka nxitur refuzimin e vendeve të BE-së është edhe fakti se ftesa për pjesëmarrje i është dërguar edhe Presidentit rus, Vladimir Putin.

Burime diplomatike europiane shprehen se përfshirja e aktorëve të tillë dhe struktura e propozuar e këshillit kanë ngritur dyshime serioze mbi qëllimet reale të nismës, duke bërë që shumë kryeqytete europiane të distancohen nga propozimi i Shtëpisë së Bardhë.

