Moti i keq në Greqi, rrjedha e ujit e merr përpara, humb jetën një grua

GREQI- Moti i keq ka përfshirë Greqinë së fundmi, duke shënuar edhe viktima. Mediat greke bëjnë me dije se një grua 56-vjeçe mbeti e bllokuar nën një automjet që ishte rrëmbyer nga ujërat e rrëmbyeshme për shkak të motit të keq dhe si pasojë humbi jetën.
Ngjarja tragjike ndodhi në Ano Glyfada, në rrugën Kyrilou dhe Methodiou në Terpsithea, teksa gruaja po tentonte të kalonte rrugën, por ajo u rrëmbye nga ujërat. Më herët stuhia goditi gjithë vendin ndërsa dëme janë shënuar në ishullin e Gavdos në jug të Kretës si dhe në shumë zona të Peloponezit, Atikës dhe Evias.
Meteorologët paralajmëruan shtrëngata shiu dhe reshje dëbore në zonat malore, ndërsa reshjet e dendura të shiut do të vazhdojnë deri paraditen e së enjtes, më pas pritet pakësimi i tyre. Gjithashtu mbrojtja civile u kërkoi banorëve të zonave në rrezik të mos dalin nga banesat e tyre nëse nuk kanë një shkak serioz ndërsa gjithë mekanizmi shtetëror është vënë në alarm.
