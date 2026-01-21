Përfundon takimi mes Ivanka Trump dhe kryeministrit Edi Rama, nisen drejt Orikumit

Tiranë – Ka përfunduar takimi mes Ivanka Trump dhe kryeministrit Edi Rama. Pas mbylljes së bisedimeve, dyshja është nisur në drejtim të Orikumit, nën masa të shtuara sigurie.
Ende nuk janë bërë publike detaje zyrtare mbi përmbajtjen e takimit, por burime pranë zhvillimit bëjnë me dije se vizita lidhet me interesat e Ivanka Trump për projekte të mundshme investimi dhe zhvillimi në zonat bregdetare të jugut të Shqipërisë.
Orikumi, një nga zonat me potencial të lartë turistik, është përmendur më herët si pjesë e projekteve strategjike për turizmin elitar dhe investimet e huaja. Vizita pritet të shoqërohet me inspektime në terren dhe prezantime mbi mundësitë e zhvillimit të zonës.
Nga ana e qeverisë shqiptare nuk ka ende një deklaratë zyrtare, ndërsa pritet që në orët në vijim të ketë më shumë informacion mbi axhendën dhe qëllimin e kësaj vizite.
