Dëmtohet një tjetër tub i Ujësjellësit në Vlorë, përmbytet Bulevardi “Ismail Qemali”
Transmetuar më 21-01-2026, 20:01

Vlorë – Një tjetër avari është shënuar në rrjetin e Ujësjellësit të Vlorës gjatë orëve të para të mbrëmjes, duke shkaktuar përmbytjen e Bulevardit “Ismail Qemali”.

Sipas informacioneve, rreth orës 18:00, në momentin kur hapen depot për furnizimin e qytetit me ujë, ka pësuar çarje një tub kryesor me diametër 500 mm. Si pasojë, një sasi e madhe uji ka dalë në sipërfaqe, duke përmbytur bulevardin dhe zonën përreth, për shkak të presionit të lartë në rrjet.

Ndërmarrja e Ujësjellësit bën me dije se dëmtimi i tubacionit ka ardhur si pasojë e punimeve që po kryhen nga një firmë private për ndërtimin e një objekti publik pranë zonës.

Ujësjellësi i Vlorës njofton se ekipet teknike kanë ndërhyrë menjëherë për riparimin dhe zëvendësimin e tubit të dëmtuar, duke garantuar se qyteti nuk do të ketë probleme me furnizimin me ujë të pijshëm.

Autoritetet po monitorojnë situatën, ndërsa pritet normalizimi i plotë i gjendjes në orët në vijim.

Autoritetet po monitorojnë situatën, ndërsa pritet normalizimi i plotë i gjendjes në orët në vijim.

