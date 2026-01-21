Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Lezhë, automjeti përplaset me shtyllën e ndriçimit dhe kthehet me rrotat nga qielli
Transmetuar më 21-01-2026, 19:54

Lezhë, 21 janar 2026 – Një aksident rrugor është regjistruar këtë të martë në lagjen SMT, në qytetin e Lezhës, ku drejtuesi i një automjeti ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me një shtyllë ndriçimi, duke bërë që automjeti të përmbyset në rrugë.

Sipas informacioneve paraprake, mjeti drejtohej nga një i ri, i cili fatmirësisht nuk ka pësuar dëmtime, pavarësisht përplasjes së fortë dhe dëmeve materiale të shkaktuara.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë nisur verifikimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Drejtuesi i automjetit po i nënshtrohet testit të alkoolit për të përcaktuar nëse ka qenë nën ndikimin e pijeve alkoolike në momentin e ngjarjes.

Autoritetet bëjnë me dije se nga aksidenti nuk ka pasur persona të tjerë të lënduar apo kalimtarë të rastësishëm të përfshirë, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rastit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

