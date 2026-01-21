Aksident në Lezhë, automjeti përplaset me shtyllën e ndriçimit dhe kthehet me rrotat nga qielli

Lezhë, 21 janar 2026 – Një aksident rrugor është regjistruar këtë të martë në lagjen SMT, në qytetin e Lezhës, ku drejtuesi i një automjeti ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me një shtyllë ndriçimi, duke bërë që automjeti të përmbyset në rrugë.
Sipas informacioneve paraprake, mjeti drejtohej nga një i ri, i cili fatmirësisht nuk ka pësuar dëmtime, pavarësisht përplasjes së fortë dhe dëmeve materiale të shkaktuara.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë nisur verifikimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Drejtuesi i automjetit po i nënshtrohet testit të alkoolit për të përcaktuar nëse ka qenë nën ndikimin e pijeve alkoolike në momentin e ngjarjes.
Autoritetet bëjnë me dije se nga aksidenti nuk ka pasur persona të tjerë të lënduar apo kalimtarë të rastësishëm të përfshirë, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rastit.
