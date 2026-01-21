Monika Kryemadhi: Meta ka qenë dashuria e parë dhe e fundit!

TIRANË- Monika Kryemadhi ka deklaruar se ajo gjithnjë ka qenë ‘pa filtra’ kur vjen puna për të thënë opinionin e saj. Në një intervistë për ‘Ftesë në 5′, Monika u pyet nëse beson ende te dashuria pas divorcit. Në përgjigje, Kryemadhi tha se beson në dashuria, por ajo thotë ndër reshta se është ende e dashuruar me Metën, ose të paktën se ai është dashuria e saj e parë dhe e fundit.
Kryemadhi theksoi se Meta ka qenë dashuria e parë dhe e fundit dhe shtoi se e gjithë jeta saj politike ka filluar me Metën në krahë. Ajo tha ndër të tjera se politika bashkoi dhe prapë politika i ndau.
“Nuk mendoj se jam në fazë për të dashuruar sepse unë e kam dashurinë time, sepse dashuria ime me ish bashkëshortin ka kaluar në shumë sfida, dhe edhe kur vjen një moment që mbaron dashuria, nuk do të thotë që mbaron dashura nga ana tjetër.
Nuk është më prioriteti im një dashuri tjetër. Për fatin tim të mirë ose të keq, Meta ka qenë dashuria e parë dhe e fundit mund ta them. E para mendoj se e gjithë jeta ime politike ka filluar me Metën në krahë, politika na bashkoi dhe prapë politika na ndau.
Nuk e kam menduar si një marrëdhënie që ishte në kurriz të politikës, e kam dashur ndoshta më shumë se sa më ka dashur ai, dhe kur ndodh kështu je akoma e ngopur për të parë nga një dashuri tjetër”, rrëfeu ajo
