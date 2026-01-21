Gjermania i kundërpërgjigjet Trumpit: Shtetet e Bashkuara janë më shumë se thjesht një Donald Trump

Çështja e Groenlandës po shndërrohet në një temë madhore për vendet europiane, të cilat shohin se pretendimet e Presidentit amerikan Donald Trump mund të rrezikojnë seriozisht Aleancën Transatlantike.
Gjermania ka dalë edhe një herë kundër planeve të Trumpit, ndërsa ministri gjerman i Financave ka folur hapur, pa e zbutur tonin.
“Shtetet e Bashkuara janë më të mëdha se Donald Trump”, deklaroi Lars Klingbeil, duke komentuar atë që ai e cilësoi si “presion” apo “shantazh” lidhur me Groenlandën.
“Është vërtet një situatë serioze. A do të thotë kjo fundi i marrëdhënieve transatlantike? Jo, sigurisht që jo. Shtetet e Bashkuara janë diçka më shumë se Donald Trump. Dhe unë shoh mesazhe shumë inkurajuese nga politikanë demokratë, por edhe republikanë, të cilët thonë: ‘Kjo nuk është rruga që duam të ndjekim’”, u shpreh Klingbeil.
Megjithatë, ai shtoi se pyetja thelbësore është nëse Europa, në këtë fazë, është e aftë të flasë në mënyrë sovrane dhe me siguri, duke thënë qartë: “Këtu është tejkaluar vija e kuqe”, citohet ai në këtë raport të noa.al.
Në të njëjtën kohë, ministri gjerman theksoi se Gjermania e refuzon ftesën për Këshillin e Paqes të propozuar nga Trump, duke sinjalizuar distancimin e Berlinit nga iniciativat e fundit të Shtëpisë së Bardhë.
