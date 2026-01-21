Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shpërthen një bombolë gazi në një mjedis të pabanuar në Vlorë, nuk ka dëme materiale
Transmetuar më 21-01-2026, 17:56

Vlorë – Një bombolë gazi ka shpërthyer pasditen e sotme në qytetin e Vlorës, duke shkaktuar pasiguri mes banorëve të lagjes “Hajro Çakërri”.

Sipas informacioneve paraprake, shpërthimi ka ndodhur në një zonë jo të banuar, çka ka shmangur rrezikun për persona të tjerë.

Pak pas ngjarjes, në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse dhe shërbimet e Policisë, të cilat kanë marrë masat e nevojshme për sigurinë e zonës.

Policia lokale e pyetur nga noa.al tha se shpërthimi ndodhi në një pirg mbeturinash ku besohet se dikush ka flakur një bombolë gazi.

Megjithatë është e paqartë pse ndodhi shpërthimi. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...