Ndërsa bota zien për Groenlandën, syzet ‘Top Gun’ të Macron pushtojnë internetin

Davos- Syzet e diellit aviator të Emmanuel Macron kanë rënë në sy, me përdoruesit e mediave sociale që debatojnë për zgjedhjen e tij për një pamje "Top Gun" ndërsa ai kritikoi presidentin amerikan Donald Trump për Grenlandën gjatë fjalimit të tij në Davos.
Duke folur me elitat globale në Forumin vjetor Ekonomik Botëror në resortin malor zviceran të Davos të martën, presidenti francez vendosi syzet e diellit të errëta dhe reflektuese, që marka franceze e syzeve luksoze Henry Jullien tha se i kishte dhuruar atij në vitin 2024.
Zyra e Macron tha se zgjedhja për të mbajtur syze dielli gjatë fjalimit të tij, i cili u mbajt në ambiente të mbyllura, ishte për të mbrojtur sytë e tij për shkak të një enë gjaku të shpërthyer. Ai nuk konfirmoi markën e syzeve.
Reuters shkruan se memet, komentet dhe spekulimet mbi pamjen e Macron u rritën në mediat sociale pas fjalimit të tij, me disa mbështetës që lavdëruan pamjen e tij dhe kundërshtarët që e hodhën poshtë atë si bombastik ose spekuluan për shëndetin e tij.
Një meme, me titullin "Duel in Davos", u stilua si një parodi e Top Gun, me Macron dhe Trump që shikonin njëri-tjetrin, të dy të veshur me kostume fluturimi të stilit ushtarak, dhe Macron, duke u dukur shumë i vogël pranë Trump, duke veshur syze dielli aviator të mëdha.
"Trump: kini kujdes, Macron është këtu", tha një përdorues i mediave sociale në X, me një foto të presidentit francez me syzet e aviatorit. Gazeta italiane Libero e quajti Macron një "mburrje të madhe". Edhe disa nga kolegët e Macron u futën në akt, me ministrin e çështjeve evropiane Benjamin Haddad që postoi një version të memes ‘Soyboy vs Yes Chad’ me Çadin që vesh aviatorë dhe mbështjellë me një flamur francez.
Kërkimet në mbarë botën për syzet Henry Jullien gjithashtu u rritën, duke arritur kulmin rreth orës 7 të mëngjesit të së mërkurës, sipas Google Trends. Një zëdhënës i markës tha se kompania po merrte një numër jashtëzakonisht të lartë telefonatash. Firma luksoze franceze, në pronësi të grupit italian iVision Tech (IVN.MI), hap një skedë të re, tha se modeli i veshur nga Macron ishte Pacific S 01, me një çmim prej 659 euro (770 dollarë) në faqen e saj të internetit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd