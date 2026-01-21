Shtatë emërime e shkarkime në qeveri dhe prefektura në mbledhjen e sotme të qeverisë

U miratuan dhe emërime dhe lirime nga detyra të disa funksionarëve në institucione shtetërore
Në mbledhjen e sotme të qeverisë që u drejtua nga kryeministri Edi Rama u miratuan disa vendime si dhe shtatë emërime dhe shkarkime në rangje të ndryshme drejtuese.
Siç raporton noa.al, janë liruar nga detyra:
– Z. Erlind Sulo emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.
– Z. Piro Misha, drejtor i Bibliotekës Kombëtare, lirohet nga kjo detyrë.
– Z. Emiljan Jani, prefekt i Qarkut të Durrësit, lirohet nga kjo detyrë.
– Z. Adrian Gurra emërohet prefekt i Qarkut të Durrësit.
– Z. Nertil Jole, prefekt i Qarkut të Korçës, lirohet nga kjo detyrë.
– Znj. Florinda Zegullaj emërohet prefekt i Qarkut të Korçës.
– Z. Shkëlqim Hajdari, inspektor i Përgjithshëm i Inspektoratit të Përgjithshëm, lirohet nga kjo detyrë.
Ky i fundit shpalli dorëheqjen thuajse një javë më parë pa bërë publik një motivacion. /noa.al
