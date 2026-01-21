Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shtatë emërime e shkarkime në qeveri dhe prefektura në mbledhjen e sotme të qeverisë
Transmetuar më 21-01-2026, 17:38

U miratuan dhe emërime dhe lirime nga detyra të disa funksionarëve në institucione shtetërore

Në mbledhjen e sotme të qeverisë që u drejtua nga kryeministri Edi Rama u miratuan disa vendime si dhe shtatë emërime dhe shkarkime në rangje të ndryshme drejtuese.

Siç raporton noa.al, janë liruar nga detyra:

– Z. Erlind Sulo emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

– Z. Piro Misha, drejtor i Bibliotekës Kombëtare, lirohet nga kjo detyrë.

– Z. Emiljan Jani, prefekt i Qarkut të Durrësit, lirohet nga kjo detyrë.

– Z. Adrian Gurra emërohet prefekt i Qarkut të Durrësit.

– Z. Nertil Jole, prefekt i Qarkut të Korçës, lirohet nga kjo detyrë.

– Znj. Florinda Zegullaj emërohet prefekt i Qarkut të Korçës.

– Z. Shkëlqim Hajdari, inspektor i Përgjithshëm i Inspektoratit të Përgjithshëm, lirohet nga kjo detyrë.

Ky i fundit shpalli dorëheqjen thuajse një javë më parë pa bërë publik një motivacion. /noa.al

