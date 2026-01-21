Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Parlamenti Evropian pezullon marrëveshjen tregtare me SHBA
Transmetuar më 21-01-2026, 17:24

Parlamenti Evropian ka vendosur të pezullojë marrëveshjen tregtare me Shtetet e Bashkuara, duke shtyrë dhënien e miratimit të saj, raporton noa.al.

Vendimi u bë i ditur nga presidenti i Komisionit për Tregtinë Ndërkombëtare të Parlamentit Evropian, Bernd Lange, gjatë një konference për shtyp në Strasburg.

Lange ka zyrtarizuar atë që ishte paralajmëruar një ditë më parë nga presidenti i grupit të PPE-së, Manfred Weber, në dakordësi me Socialistët dhe Liberalët.

Sipas Lange, me kërcënimet e reja për vendosjen e tarifave, “Donald Trump e ka thyer” paktin e nënshkruar në korrik në Skoci. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...