Parlamenti Evropian pezullon marrëveshjen tregtare me SHBA

Parlamenti Evropian ka vendosur të pezullojë marrëveshjen tregtare me Shtetet e Bashkuara, duke shtyrë dhënien e miratimit të saj, raporton noa.al.
Vendimi u bë i ditur nga presidenti i Komisionit për Tregtinë Ndërkombëtare të Parlamentit Evropian, Bernd Lange, gjatë një konference për shtyp në Strasburg.
Lange ka zyrtarizuar atë që ishte paralajmëruar një ditë më parë nga presidenti i grupit të PPE-së, Manfred Weber, në dakordësi me Socialistët dhe Liberalët.
Sipas Lange, me kërcënimet e reja për vendosjen e tarifave, “Donald Trump e ka thyer” paktin e nënshkruar në korrik në Skoci. /noa.al
