Trump ngatërron 14 herë Groenlandën me Islandën gjatë fjalimit të tij në Davos

Davos – Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka ngatërruar disa herë emërtimin e Groenlandës me Islandën gjatë fjalimit të tij në Forumin Ekonomik Botëror në Davos.
Sipas raportimeve, gjatë adresimit të tij publik, Trump iu referua të paktën 14 herë Groenlandës duke e quajtur “Islanda”, ndërsa fliste për ishullin dhe marrëdhëniet e tij me Shtetet e Bashkuara.
Në një fragment nga fjalimi, presidenti amerikan u shpreh: “Ata nuk na mbështesin në Islandë, mund t’ju them këtë. Tregu ynë i aksioneve pati rënien e parë dje për shkak të Islandës. Pra, Islanda na ka kushtuar shumë para”, deklaratë që në kontekst i referohej Groenlandës.
Trump ka shprehur edhe më herët interesin e tij për marrjen e kontrollit të Groenlandës, territor autonom nën sovranitetin e Danimarkës, duke i bërë thirrje Kopenhagës që t’ia kalojë ishullin Shteteve të Bashkuara. Në të kaluarën, ai nuk ka përjashtuar as përdorimin e forcës ushtarake, ndërsa në fjalimin e mbajtur në Davos theksoi se “nuk do të përdorte forcë”.
Ngatërrimi i emërtimeve nuk është hera e parë për presidentin amerikan. Më herët, Trump ka bërë deklarata të pasakta edhe në çështje të tjera ndërkombëtare, përfshirë një rast kur ngatërroi Armeninë me Shqipërinë gjatë një fjalimi mbi armëpushimin mes Azerbajxhanit dhe Armenisë.
