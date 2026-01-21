Forumi Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës: Kina e gatshme të ndajë mundësitë me vendet e tjera

Në Forumin Ekonomik Botëror që po zhvillohet në Davos të Zvicrës, zëvendëskryeministri i Kinës, He Lifeng, deklaroi se zhvillimi i vendit të tij përbën një mundësi dhe jo një kërcënim. Ai tha se Kina është e gatshme të shfrytëzojë avantazhet e saj të tregut dhe të ndajë mundësitë e zhvillimit me vendet e tjera.
Zëvendëskryeministri pohoi se vendi zbaton parimet e barazisë, përfitimit të ndërsjellë dhe zgjidhjes së çështjeve përmes konsultimit, me qëllim krijimin e përfitimeve të përbashkëta.
Gjatë fjalimit në forum, He Lifeng vuri në dukje se që nga anëtarësimi në Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT), Kina nuk ka kërkuar trajtim të veçantë në negociatat e kësaj organizate. Ai shtoi se vendi mbështet fuqishëm parimet themelore të OBT-së dhe promovon bashkëpunimin për përballimin e sfidave të zhvillimit global.
Zëvendëskryeministri tha gjithashtu se vendi do të vazhdojë të zgjerojë hapjen ndaj botës dhe se “dera e saj do të hapet edhe më gjerë”.
Sipas tij, Kina do të përshtatet në mënyrë proaktive me standardet dhe rregullat e larta ndërkombëtare dhe do të vazhdojë të krijojë një mjedis biznesi të orientuar drejt tregut dhe të ndërkombëtarizuar, duke trajtuar në mënyrë të barabartë ndërmarrjet vendase dhe ato të huaja.
Ai shtoi se Kina shpreson që edhe vendet e tjera të ofrojnë një mjedis të favorshëm për ndërmarrjet kineze që veprojnë jashtë vendit.
Sipas të dhënave të Zyrës Kombëtare të Statistikave, Prodhimi i Brendshëm Bruto i Kinës arriti një rekord prej 140.1879 trilionë juanësh (rreth 20 trilionë dollarë amerikanë) vitin e kaluar.
Ndërkohë, sipas raportit të vitit 2025 të publikuar nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, Kina pritet të mbetet një motor i rëndësishëm i ekonomisë globale, i nxitur nga inovacioni që promovon zhvillim me cilësi të lartë dhe fuqizon vendet në zhvillim drejt rritjes së qëndrueshme. Kina ka hyrë për herë të parë në 10 vendet e para të Indeksit Global të Inovacionit. /noa.al
