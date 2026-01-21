Trump: Pa SHBA-në, shumë vende në botë nuk do ekzistonin!

SHBA- Presidenti Donald Trump tha se pa SHBA-në, vendet e tjera nuk do të ekzistonin. Gjatë takimin vjetor të Forumit Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, Trump u shpreh se të gjithë vendet kanë përfituar prej saj. Trump tha se pa ushtrinë e SHBA, vendet e tjera do e kishin të vështirë të ekzistonin.
"Ne do të duhet të paguajmë normën më të ulët të interesit nga çdo vend tjetër në botë, sepse pa Shtetet e Bashkuara, vendi juaj nuk do të ekzistonte. Të gjithë ju keni përfituar nga ne me kalimin e kohës. Por pa ne nuk ka ekonomi, rritje dhe pasuri. Pa ne, shumica e vendeve në botë nuk do të ekzistonin. Pa ushtrinë tonë, mendoni se ku do të ishit", tha Trump./
