‘Ju keni një gjobë, klikoni’! Tentativë për mashtrim ndaj qytetarëve, Policia e Shtetit apelon për kujdes nga SMS-të

Tiranë, 21 janar 2026 – Policia e Shtetit ka ngritur alarmin për një tentativë mashtrimi kibernetik, ku qytetarëve u dërgohen mesazhe telefonike (SMS) dhe lidhje të rreme që imitojnë faqen zyrtare të institucionit, me qëllim përfitimin e të dhënave personale dhe bankare.
Sipas njoftimit të Drejtorisë për Hetimin e Krimit Kibernetik, së fundmi është konstatuar qarkullimi i faqeve mashtruese që kërkojnë pagesa të rreme për gjoba automjetesh. Lidhjet e dërguara përmes SMS-ve çojnë në një faqe interneti të falsifikuar, e cila përdor stemën e Policisë së Shtetit, imazhe të Drejtorisë së Përgjithshme dhe elemente grafike që imitojnë shërbimet emergjente, duke krijuar përshtypjen e një faqeje zyrtare.
Në këtë faqe, qytetarëve u kërkohet fillimisht të konfirmojnë identitetin përmes numrit të telefonit, më pas të plotësojnë numrin e targës së automjetit dhe, në fazën përfundimtare, të japin të dhënat bankare për kryerjen e një pagese të pretenduar gjobe.
Policia sqaron se kjo faqe nuk është zyrtare dhe përdor një adresë interneti të rreme, e cila nuk i përket asnjë institucioni shtetëror. Rasti përbën një formë të mashtrimit kibernetik (phishing), që synon vjedhjen e të dhënave personale, financiare dhe aksesin e paautorizuar në llogari bankare, duke i ekspozuar qytetarët ndaj humbjeve financiare dhe abuzimit me identitetin.
Në apelin e saj, Policia e Shtetit u bën thirrje qytetarëve:
të mos klikojnë në lidhje të dyshimta të dërguara përmes SMS-ve, email-eve apo rrjeteve sociale;
të mos vendosin të dhëna personale apo bankare në faqe jozyrtare;
të kenë parasysh se Policia e Shtetit nuk kërkon pagesa gjobash apo konfirmim identiteti përmes linkeve të dërguara me SMS;
të verifikojnë çdo informacion vetëm në kanalet zyrtare;
dhe të raportojnë menjëherë çdo rast të dyshuar pranë Policisë së Shtetit ose Drejtorisë së Hetimit të Krimit Kibernetik.
Policia e Shtetit thekson se mbetet e angazhuar në parandalimin dhe ndjekjen penale të autorëve të këtyre veprave në hapësirën digjitale dhe fton qytetarët të tregojnë kujdes maksimal për mbrojtjen e të dhënave personale dhe financiare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
