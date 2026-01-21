Ngjarja tragjike te Ura e Bushtricës, çfarë dyshon policia?

Prrenjas – Një ngjarje e rëndë është shënuar mesditën e sotme në Prrenjas.
DVP Elbasan/Informacion paraprak
Prrenjas/Rreth orës 12:45, dyshohet se është vetëhedhur nga ura e Bushtricës, shtetasi A. Sh., 57 vjeç, i cili për pasojë ka humbur jetën. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të rastit.
