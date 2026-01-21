Tragjike! 20-vjeçari përplas për vdekje me automjet të moshuarën në Belsh

Belsh – Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar në fshatin Rrenas të Belshit.
Shtetasi K. I., 20 vjeç, dyshohet se ka aksidentuar me automjetin që drejtonte shtetasen Rr. T., 73 vjeçe, e cila po lëvizte si këmbësore. E moshuara është transportuar në spital, por për shkak të plagëve të marra ka ndërruar jetë.
Me drejtuesin e automjetit po kryhen veprimet procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
DVP Elbasan/Informacion paraprak
