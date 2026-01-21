21 Janari / Berisha akuzon Ramën: Kërkon të përdorë viktimat për të shpëtuar Lindën e tij, veten, Mirlindën

Tiranë, 21 janar 2026 – Ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama si përgjegjësin kryesor për organizimin e protestës së 21 janarit, duke e cilësuar atë si protestën më të dhunshme në historinë e vendit dhe me një axhendë të qartë politike.
Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se ka dëshmuar në prokurori lidhur me këtë ngjarje dhe se protesta ishte e paralajmëruar dhe e dokumentuar edhe në raportet ndërkombëtare. Sipas tij, ajo u thirr mbi bazën e manipulimit dhe falsifikimit të një materiali audio, të publikuar në bashkëpunim mes Edi Ramës dhe gazetarit Filip Çakulli.
Berisha u ndal te çështja e regjistrimit audio mes ish-ministrit Dritan Prifti dhe Ilir Metës, duke pretenduar se përmbajtja e tij është keqinterpretuar qëllimisht. Ai tha se shuma prej rreth 700 mijë eurosh lidhej me zbatimin e një vendimi gjykate për një hidrocentral dhe jo me korrupsion, siç u pretendua në atë kohë.
Sipas Berishës, Edi Rama është “organizatori kryesor” i protestës dhe përgjegjës për pasojat e saj, ndërsa shtoi se ka pasur edhe deklarata nga qeveria amerikane dhe institucione ndërkombëtare që kanë kërkuar hetim të plotë të ngjarjes, përfshirë edhe rolin e organizatorëve.
Ai mbrojti veprimet e Gardës së Republikës, duke deklaruar se ajo ka vepruar në përputhje me ligjin, gjë që sipas tij është reflektuar edhe në vendimet e propozuara nga Prokuroria e kohës. Berisha shtoi se ish-kryeprokurorja Ina Rama ka hetuar çështjen, por nuk ka guxuar të thërrasë Edi Ramën për dëshmi.
Në fund të deklaratës, Berisha akuzoi kryeministrin se po përdor viktimat e 21 janarit për interesa personale dhe politike, duke e cilësuar këtë si një përpjekje për të shmangur përgjegjësinë në çështje që, sipas tij, janë tashmë nën shqyrtim nga institucionet e drejtësisë dhe opinioni publik ndërkombëtar.
