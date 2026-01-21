Nga dekriminalizimi i shpifjes për gazetarët te parkimi në rresht të dytë dhe ndërtimet pa leje, Lamallari prezanton ndryshimet në Kodin Penal

Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari prezantoi sot në Komisionin e Ligjeve në Kuvend një paketë të gjerë ndryshimesh në Kodin Penal, të cilën e cilësoi si një reformë strategjike për forcimin e shtetit të së drejtës, rritjen e sigurisë publike dhe përmbushjen e detyrimeve të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian.
Ministri tha se projektligji nuk është një ndërhyrje thjesht teknike, por rezultat i një analize të thelluar të problematikave reale në terren dhe i harmonizimit të plotë me standardet e Bashkimit Evropian, në kuadër të Kapitullit 24 të negociatave “Drejtësia, Liria dhe Siguria”.
Sipas ministrit, ndryshimet përafrojnë legjislacionin penal shqiptar me shtatë instrumente kyçe të BE-së, duke forcuar luftën kundër pastrimit të parave, trafikimit të drogës dhe qenieve njerëzore, terrorizmit, shfrytëzimit seksual të fëmijëve, si dhe mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit Evropian. Paketa zgjeron juridiksionin penal të Shqipërisë edhe për vepra të kryera jashtë territorit të vendit dhe rrit efektivitetin e ndjekjes penale për krime të rënda dhe ndërkufitare.
Një vëmendje e veçantë i është kushtuar mbrojtjes së fëmijëve dhe grupeve vulnerabël, përmes ashpërsimit të veprave penale me natyrë seksuale, rritjes së dënimeve, zgjatjes së afateve të parashkrimit dhe ndalimit të ushtrimit të profesioneve që përfshijnë kontakt me fëmijë. Po ashtu, garantohet trajtimi i viktimave të mitura sipas standardeve më të larta të mbrojtjes.
Në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, projektligji parashikon zero tolerancë ndaj shfrytëzimit, duke përjashtuar pëlqimin e viktimës si element justifikues dhe duke kriminalizuar përdorimin e shërbimeve të ofruara nga viktimat e trafikimit.
Ndryshimet prekin edhe mbrojtjen e territorit dhe interesit publik, duke ashpërsuar ndëshkimet për zënien e paligjshme të tokës, ndërtimet pa leje dhe shfrytëzimin e paligjshëm, veçanërisht në zona të mbrojtura, pasuri kulturore dhe infrastrukturë kritike, sidomos kur këto vepra kryhen nga funksionarë publikë. Forcohet gjithashtu kuadri penal për zjarrvënien në pyje dhe mjedise natyrore.
Një risi tjetër lidhet me sigurinë publike, ku parkimi në rresht të dytë trajtohet si vepër penale në rastet kur pengon seriozisht qarkullimin dhe mjetet e emergjencës. Paralelisht, projektligji forcon mbrojtjen e gazetarëve dhe lirinë e medias, duke përjashtuar përgjegjësinë penale për gazetarët që veprojnë me mirëbesim dhe në interes publik, ndërsa ashpërson ndëshkimet për dhunën dhe kërcënimet ndaj tyre.
Në përfundim, ministri e cilësoi paketën si një reformë të guximshme dhe të domosdoshme, që synon jo vetëm ndëshkimin e krimit, por edhe parandalimin dhe garantimin e sigurisë për qytetarët, duke ndërtuar një sistem penal modern dhe plotësisht të përputhshëm me standardet evropiane. /noa.al
