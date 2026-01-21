E trishtë në Prrenjas: I moshuari bie nga ura e Bushtricës në asfaltin e rrugës automobilistike dhe humb jetën në vend, tronditen shoferët

Prrenjas – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në zonën e Bushtricës, ku një person rreth 60-65 vjeç ka humbur jetën pas rënies nga Ura hekurudhore e Bushtricës. Viktima ka ndërruar jetë në vend, mbi trasenë e rrugës automobilistike që kalon poshtë urës duke tronditur shoferët dhe kalimtarët.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave dhe identifikimin e viktimës. Trupi i pajetë është dërguar për veprime të mëtejshme procedurale.
Autoritetet po vijojnë hetimet, ndërsa pritet një njoftim zyrtar me detaje shtesë mbi ngjarjen.
