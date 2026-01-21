Shokohet shkolla! Nxënësja 11-vjeçare gjen trupin e pajetë të një burri gjatë orës së edukimit fizik

Wolverhampton, Angli – Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin e Wolverhampton, pasi një nxënëse 11-vjeçare zbuloi trupin e pajetë të një burri gjatë zhvillimit të orës së edukimit fizik në akademinë Smestow. Incidenti ndodhi teksa nxënësit po përgatiteshin për aktivitet sportiv në fushën e futbollit.
Familjarët e vajzës thanë se ajo u përball papritur me trupin pranë portave të fushës, në kushte mjegulle të dendur, dhe shpërtheu në të bërtitura nga paniku. Babai i saj tregoi se vajza telefonoi nënën duke qarë dhe duke raportuar zbulimin. Nxënësja u largua menjëherë nga shkolla, ndërsa shërbimet e emergjencës mbërritën rreth 40 minuta më vonë.
Policia e West Midlands rrethoi zonën dhe ngriti një tendë forenzike për hetimet, ndërsa drejtuesit e shkollës vendosën mbylljen e menjëhershme të institucionit dhe dërgimin e nxënësve në shtëpi. Një tjetër prind konfirmoi se edhe disa nxënës të tjerë kishin qenë dëshmitarë të ngjarjes.
Akademia Smestow ka ofruar mbështetje psikologjike dhe këshillim për fëmijët e prekur, ndërsa gjatë ditës do të zhvillohen takime informuese dhe qetësuese me nxënësit. Drejtuesit e shkollës theksuan se trupi u gjet në skajin e territorit të institucionit dhe se mbyllja e përkohshme ishte vendosur për të lehtësuar hetimet.
Policia po punon për identifikimin e burrit dhe sqarimin e plotë të rrethanave të vdekjes. Deri më tani, nuk është bërë e ditur nëse bëhet fjalë për vdekje natyrale apo rrethana të dyshimta.
