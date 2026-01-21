U jepte drogë të dënuarve dhe më pas kryente edhe marrëdhënie me ata, dënohet me burg oficerja 23 vjeçe

Mbretëria e Bashkuar, 21 Janar 2026 – Isabelle Dale, 23 vjeçe, ish-oficer burgu, është dënuar me tre vjet e gjysmë burg nga Gjykata e Kurorës në Southwark për shkelje të rënda të detyrës, duke përfshirë marrëdhënie seksuale me të burgosur dhe tentativë për futjen e drogës brenda institucionit.
Hetimet zbuluan se Dale kishte krijuar marrëdhënie intime me dy të dënuar në burgun HMP Coldingley në Surrey, përfshirë Shahid Sharif, 33 vjeç, i dënuar për grabitje, dhe Connor Money, 28 vjeç, i dënuar për vrasje. Një nga episodet seksuale ndodhi në dhomën e lutjeve të burgut, ku dy të burgosur të tjerë shërbenin si roje për të shmangur zbulimin.
Gjithashtu, prokuroria zbuluar se Dale kishte tentuar të futte drogë sintetike të njohur si Spice në burg. Gjatë kontrollit të makinës së saj, policia gjeti pajisje për kontrabandimin e drogës, përfshirë letra karboni për të shmangur zbulimin nga skanerët e sigurisë.
Dale përdorte edhe simbole intime për të treguar besnikërinë ndaj të burgosurve, duke përfshirë tatuazhe dhe unaza premtimi. Gjykatësi theksoi se veprimet e saj kompromentuan rëndë integritetin dhe sigurinë e sistemit penitenciar, duke cilësuar sjelljen si shkelje shumë të rëndë të besimit publik.
Dale u shpall fajtore për dy akuza të shpërdorimit të funksionit publik dhe një akuzë për komplot për futjen e sendeve të ndaluara në burg.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd