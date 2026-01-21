Risi! Google Maps ju vjen në ndihmë për parkimin e automjetit

Tiranë, 21 janar 2026 – Google Maps ka prezantuar një funksion të ri që synon t’u vijë në ndihmë drejtuesve të automjeteve në gjetjen më të shpejtë të makinës së parkuar, veçanërisht në ambiente të mëdha dhe të mbushura me njerëz si aeroportet, stadiumet apo qendrat tregtare.
Për vite me radhë, aplikacionet e navigimit u kanë ofruar përdoruesve mundësinë për të ruajtur manualisht vendndodhjen e parkimit. Tashmë, Google Maps sjell një risi duke automatizuar këtë proces, fillimisht për përdoruesit e iPhone, në një funksionalitet që i ngjan atij të Apple Maps, por me disa veçori të reja.
Sipas Google, nëse telefoni inteligjent është i lidhur me automjetin përmes Bluetooth, kabllit USB, Android Auto apo CarPlay, aplikacioni e interpreton ndërprerjen e kësaj lidhjeje si fund të udhëtimit. Në këtë moment, Google Maps ruan automatikisht vendndodhjen e makinës së parkuar.
Vendndodhja shënohet në hartë me një PIN, i cili qëndron aktiv deri në 48 orë, përveç rasteve kur fshihet manualisht më herët. Sapo sistemi zbulon një nisje të re, PIN-i hiqet automatikisht, duke shmangur konfuzionin me parkime të mëparshme.
Ky funksion eliminon nevojën që përdoruesit të ruajnë parkimin në mënyrë manuale, siç ndodhte më parë duke zgjedhur opsionin “Ruaj Parkimin”. Mekanizmi mbështetet në një kombinim sinjalesh dixhitale, përfshirë ndërprerjen e lidhjes me automjetin dhe të dhënat e lëvizjes nga sensorët e telefonit, si GPS, akselerometri dhe xhiroskopi, të cilat ndihmojnë në dallimin mes një parkimi real dhe një ndalese të përkohshme në trafik.
Funksionaliteti i ri pritet të përmirësojë ndjeshëm përvojën e përdoruesve, duke e bërë Google Maps edhe më praktik në përdorimin e përditshëm.
