Rihapet qarkullimi në Qafë-Thanë, fillon lëvizja e kamionëve drejt Maqedonisë së Veriut
Transmetuar më 21-01-2026, 11:35

Qafë-Thanë, 21 janar 2026 – Pas hapjes së rrugës nga pala maqedonase, ka rifilluar normalisht qarkullimi i mjeteve të rënda në pikën kufitare të Qafë-Thanës. Autoritetet konfirmojnë se lëvizja e kamionëve dhe mjeteve të tjera po zhvillohet pa pengesa.

Sipas njoftimeve zyrtare nga strukturat kufitare, situata është stabilizuar dhe po lehtësohet ndjeshëm transporti i mallrave drejt dhe nga Maqedonia e Veriut. Fluksi i mjeteve po menaxhohet në mënyrë të rregullt, pa radhë apo vonesa të konsiderueshme.

Ndërkohë, shërbimet e sigurisë dhe doganat vijojnë monitorimin e situatës në terren, me qëllim garantimin e një tranziti të sigurt dhe të qetë për të gjithë përdoruesit e kësaj pike kufitare.

