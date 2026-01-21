Rihapet qarkullimi në Qafë-Thanë, fillon lëvizja e kamionëve drejt Maqedonisë së Veriut

Qafë-Thanë, 21 janar 2026 – Pas hapjes së rrugës nga pala maqedonase, ka rifilluar normalisht qarkullimi i mjeteve të rënda në pikën kufitare të Qafë-Thanës. Autoritetet konfirmojnë se lëvizja e kamionëve dhe mjeteve të tjera po zhvillohet pa pengesa.
Sipas njoftimeve zyrtare nga strukturat kufitare, situata është stabilizuar dhe po lehtësohet ndjeshëm transporti i mallrave drejt dhe nga Maqedonia e Veriut. Fluksi i mjeteve po menaxhohet në mënyrë të rregullt, pa radhë apo vonesa të konsiderueshme.
Ndërkohë, shërbimet e sigurisë dhe doganat vijojnë monitorimin e situatës në terren, me qëllim garantimin e një tranziti të sigurt dhe të qetë për të gjithë përdoruesit e kësaj pike kufitare.
