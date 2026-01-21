Djali i mori jetën të ëmës, dalin emrat dhe infot e fundit për ngjarjen e rëndë

Ngjarja e rëndë e ndodhur në orët e para të mëngjesit në fshatin Restelicë të komunës së Dragashit po zbardhet me detaje të reja. Sipas informacioneve të fundit, viktima është identifikuar, është Tenzilja Boza, ndërsa i dyshuari kryesor është djali i saj, Ferzidin Boza.
Burime zyrtare bëjnë me dije se gruaja dyshohet se është privuar nga jeta pas dhunës fizike të ushtruar brenda banesës familjare. Rasti dyshohet se ka ndodhur në ambientet e shtëpisë, ndërsa menjëherë pas marrjes së njoftimit, autoritetet kanë reaguar duke dalë në vendngjarje.
Lidhur me këtë ngjarje, Prokuroria Themelore e Prizrenit ka konfirmuar se i dyshuari F.B. dyshohet se e ka privuar nga jeta nënën e tij, T.B., duke ushtruar dhunë fizike. Në vendngjarje ka dalë prokurorja kujdestare nga Departamenti për Krime të Rënda, së bashku me njësitet përkatëse të Policisë së Kosovës, krim-teknikën dhe zyrtarët e Institutit të Mjekësisë Ligjore.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore, për të përcaktuar shkaqet e sakta të vdekjes dhe për të dokumentuar provat e nevojshme hetimore.
Sipas të dhënave të prokurorisë, i dyshuari ka pasur çrregullime mendore dhe ka qenë i përfshirë edhe më herët në tri raste penale të dhunës në familje. Një rast është trajtuar gjatë vitit 2024, ndërsa dy raste të tjera gjatë vitit 2021, për të cilat janë ngritur aktakuza dhe janë dhënë vendime dënuese.
Hetimet për këtë ngjarje tragjike po vijojnë, ndërsa autoritetet pritet të sqarojnë plotësisht rrethanat dhe përgjegjësitë ligjore që lidhen me këtë rast.
