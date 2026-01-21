Rama flet për ’21 Janarin’: Protesta doli jashtë kontrollit

Në Kryeministri u mbajt ceremonia e homazheve për 21 Janarin. Sot bëhen 15 vite nga ngjarja e rëndë, ndërsa familjarët e viktimave vijojnë të presin drejtësi.
Aleks Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj janë katër protestuesit që humbën jetën 15 vite më parë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Gjatë fjalës së tij, Kryeministri Edi Rama theksoi se protesta doli jashtë kontrollit, por sipas tij, kjo nuk u shoqërua me tentativa për të hyrë në godinën e Kryeministrisë.
“Protesta doli jashtë kontrollit, por përtej reagimit të turmës, për asnjë çast protestuesit nuk kapërcyen gardhin e Kryeministrisë. Askush nuk bëri përpjekje për të shkelur perimetrin e sigurisë dhe për t’u futur në godinë”, u shpreh Rama.
Ai kujtoi gjithashtu momentet e para të asaj dite, duke treguar se bashkë me Pandeli Majkon dhe disa të tjerë po kalonin urën e bulevardit për t’u drejtuar drejt Kryeministrisë, kur një automjet i blinduar u shfaq dhe u hodh gaz lotsjellës mbi protestuesit, para se protesta të kishte nisur zyrtarisht.
“Kjo ndërhyrje e hershme e ktheu protestën në një situatë kaotike, duke na detyruar të zmbrapsemi drejt Parkut Rinia dhe më pas të ktheheshim në selinë e partisë”, tha Rama.
Sipas tij, edhe pse gjatë protestës u ndezën vatra zjarri, nuk pati tentativa serioze për të hyrë në godinën e Kryeministrisë. Rama përmendi vetëm një automjet që u filmua duke hyrë nga një portë anësore hekuri, ndërsa theksoi se nuk ka pamje filmike që të provojnë praninë e armëve te protestuesit.
“Asnjë pamje filmike nuk ka nxjerrë në pah praninë e një arme në radhët e protestuesve”, tha Kryeministri.
