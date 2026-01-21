15 vjet nga ’21 Janari’, Rama e sheh drejtësinë si një breshkë që lutet për harresë

Kur kanë kaluar 15 vjet nga 21 Janari 2011 ku një demonstratë e thirrur nga kreu socialist Edi Rama përfundoi në dhunë që pasoi vdekjen e 4 pjesëmarrësve, Edi Rama sulmoi sot drejtësinë duke e akuzuar se po tenton që ngjarja të lihet pas në kohë.
Duke ngritur këtë akuzë të re, z.Rama megjithatë shprehet i sigurt se ajo që ndodhi do të zbardhet.
"Sot, në 15-vjetorin e një krimi shtetëror të pashembullt në historinë e demokracisë së re shqiptare, kur katër të vrarë ende nuk prehen dot në paqe dhe drejtësia i ngjan një breshke që lutet për harresë, kam bindjen që sado të vonojë drejtësia për 21 janarin nuk do të harrojë". /noa.al
