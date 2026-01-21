Erik Lloshi largohet nga Big Brother VIP

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 21-01-2026, 00:28
Erik Lloshi është banori i parë që lë shtëpinë e Big Brother VIP mbrëmjen e sotme.
Ai, së bashku me Keijsin dhe Inën u futën në nominim për shkak të thyerjeve të rregullave.
Ndërkohë pjesë e këtij nominimi u bë pjesë edhe Mateo si pasojë e zgjedhjes së Brikenës.
Erik Lloshi u bë pjesë e shtëpisë vetëm pak ditë më parë, por nuk arriti t’i shpëtonte dot këtij nominimi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd