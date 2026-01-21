Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Erik Lloshi largohet nga Big Brother VIP
Transmetuar më 21-01-2026, 00:28

Erik Lloshi është banori i parë që lë shtëpinë e Big Brother VIP mbrëmjen e sotme.

Ai, së bashku me Keijsin dhe Inën u futën në nominim për shkak të thyerjeve të rregullave.

Ndërkohë pjesë e këtij nominimi u bë pjesë edhe Mateo si pasojë e zgjedhjes së Brikenës.

Erik Lloshi u bë pjesë e shtëpisë vetëm pak ditë më parë, por nuk arriti t’i shpëtonte dot këtij nominimi.

