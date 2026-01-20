Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fund i dhimbshëm për një djalë, në moshë ende të re. Policia flet për ngjarjen
Transmetuar më 20-01-2026, 22:44

Një i ri përmetar ka gjetur fundin tragjik në një ngjarje të trishtë që dyshohet se ishte zgjedhje e tij.

Viktima është D.Muçenji, 31 vjeç, banues në Përmet, raporton noa.al.

Policia lokale tha se sonte rreth orës 19:10, në fshatin Skutaraq, Përmet, në banesën e tij është gjetur i pajetë, dyshohet i vetëvarur, shtetasi D. M., rreth 31 vjeç.

Raportohet se të afërmit e viktimës e kanë gjetur atë të varur në shkallët e shtëpisë.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të rastit. /noa.al

