Hyrje e re në shtëpi, këngëtarja e njohur futet në Big Brother VIP Albania 5

Një banore e re i është bashkuar sonte konkurrentëve të Big Brother.
Ajo është këngëtarja e njohur, Krusita.
Prej sot ajo garon për çmimin e madh të Big Brother VIP Albania 5.
Krusita Stafa ka spikatur që në fëmijëri, kur u shpall fituese e “Gjeniu i Vogël 4”, duke u vlerësuar për interpretimin dhe potencialin artistik.
Së fundmi, ajo riktheu vëmendjen e publikut në Kënga Magjike me këngën “Akull”, ku u rendit mes finalistëve.
Eliminim i dyfishtë dhe hyrje të reja, rikthehet për herë të parë zinxhiri i shpëtimit
Shtëpia është “ndezur” pas nominimit të papritur të Brikenës, për të zëvendësuar Stelinën me Mateon.
Erik, Ina, Keijsi apo Mateo, kush do të largohet mes tyre?
Për herë të parë, rikthehet zinxhiri i shpëtimit… Me një eliminim të dyfishtë dhe hyrje të reja.
