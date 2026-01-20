BE–SHBA: Evropa shqyrton tarifa ndëshkuese prej 93 miliardë eurosh ndaj SHBA-ve

Shtetet evropiane po shqyrtojnë mundësinë e vendosjes së tarifave ndëshkuese me vlerë 93 miliardë euro ndaj Shteteve të Bashkuara ose kufizimin e aksesit të kompanive amerikane në tregun evropian, si përgjigje ndaj kërcënimeve të ish-presidentit amerikan Donald Trump ndaj aleatëve të NATO-s.
Lajmi raportohet nga Financial Times që citon noa.al, duke cituar burime të përfshira drejtpërdrejt në diskutimet brenda Bashkimit Evropian.
Sipas këtyre burimeve, masat e mundshme të kundërpërgjigjes janë përgatitur për t’u dhënë liderëve evropianë fuqi negociuese përpara takimeve me presidentin amerikan gjatë Forumit Ekonomik Botëror në Davos, i cili zhvillohet këtë javë.
Zyrtarët e përfshirë në përgatitje kanë bërë të ditur se BE po vlerëson një gamë të gjerë opsionesh, që përfshijnë:
vendosjen e tarifave doganore ndaj produkteve amerikane,
masa rregullatore që mund të kufizojnë praninë e kompanive amerikane në tregun e BE-së.
Këto skenarë konsiderohen si instrumente presioni politik dhe ekonomik, në një klimë gjithnjë e më të tensionuar mes Evropës dhe SHBA-ve, veçanërisht në raport me sigurinë, NATO-n dhe çështje strategjike si Groenlanda.
Burimet theksojnë se aktualisht bëhet fjalë për skenarë negociues, ndërsa vendimet përfundimtare do të varen nga zhvillimet politike dhe qëndrimi që do të mbajë Uashingtoni në javët në vijim.
