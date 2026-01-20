Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Groenlanda dhe çobani i Afrikës! – Opinion nga Mentor Kikia
Transmetuar më 20-01-2026, 18:05

Ministri i Jashtëm Rus, Sergei Lavrov, ka dhënë sinjale se Rusia nuk do të “bëjë zë”, në një intesifikim të axhendës amerikane për ishullin e ngrirë, duke theksuar se “Groenlanda, në parim, nuk është pjesë natyrale e Danimarkës, apo jo? Është një pushtim kolonial”… Kjo mund të çojë që SHBA të ulë tonet për çështjen e Ukrainës.

Kjo më kujton një barsaletë.

Në një fshat në Afrikë, shkon një prift i bardhë, ku rrëfeheshin burra e gra. Befas, çobanit të fshatit i lindi një djalë i bardhë.

Çobani shkon i zemëruar në kishë dhe i thotë priftit:

-Atë, fëmija im është i bardhë dhe i vetmi i bardhë këtu je ti. Unë të akuzoj se ti dhe gruaja ime…

-Dëgjo këtu biri im,- i tha prifti. Këto janë punët e Perëndisë. Ja, shiko tufën e deleve të tua psh. Të gjitha delet janë të bardha, por njëra është e zezë. Tani, çfarë të mendoj unë, se ti dhe delja…

Çobani uli tonet dhe tha:

-Dëgjo Atë, e bëjmë kështu: Unë nuk do bëj zë për fëmijën, por edhe ti mos e bëj fjalë me njeri këtë punën e deleve.

