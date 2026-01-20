Groenlanda dhe çobani i Afrikës! – Opinion nga Mentor Kikia

Ministri i Jashtëm Rus, Sergei Lavrov, ka dhënë sinjale se Rusia nuk do të “bëjë zë”, në një intesifikim të axhendës amerikane për ishullin e ngrirë, duke theksuar se “Groenlanda, në parim, nuk është pjesë natyrale e Danimarkës, apo jo? Është një pushtim kolonial”… Kjo mund të çojë që SHBA të ulë tonet për çështjen e Ukrainës.
Kjo më kujton një barsaletë.
Në një fshat në Afrikë, shkon një prift i bardhë, ku rrëfeheshin burra e gra. Befas, çobanit të fshatit i lindi një djalë i bardhë.
Çobani shkon i zemëruar në kishë dhe i thotë priftit:
-Atë, fëmija im është i bardhë dhe i vetmi i bardhë këtu je ti. Unë të akuzoj se ti dhe gruaja ime…
-Dëgjo këtu biri im,- i tha prifti. Këto janë punët e Perëndisë. Ja, shiko tufën e deleve të tua psh. Të gjitha delet janë të bardha, por njëra është e zezë. Tani, çfarë të mendoj unë, se ti dhe delja…
Çobani uli tonet dhe tha:
-Dëgjo Atë, e bëjmë kështu: Unë nuk do bëj zë për fëmijën, por edhe ti mos e bëj fjalë me njeri këtë punën e deleve.
